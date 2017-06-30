PGL Major Krakow: G2 и HellRaisers закончили игровой день на первом месте

Завершились игры первого дня отборочных на мэйджор по CS:GO. В дебютных матчах PGL Major Krakow команда Tengri потерпела поражение от mousesports (1:16 de_inferno), а Vega Squadron не справилась с HellRaisers (10:16 de_mirage). В то же время FlipSid3 Tactics победила Renegades (19:16 de_train).

Результаты первого дня

Во второй день, который начнется в 11:00 по московскому времени, также пройдут восемь матчей. По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

Отборочные на PGL Major Krakow проходят по швейцарской системе. Согласно формату, первые две команды с тремя победами попадут на турнир. В то же время две команды с тремя поражениями покинут квалификационный этап.

Соревнования завершатся 2 июля. Основной этап чемпионата состоится с 16 по 23 июля.