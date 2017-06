TI7: перуанцы Infamous представят Южную Америку на турнире

Infamous представит Южную Америку на The International 7. Перуанская команда выиграла квалификацию в этом регионе.



В гранд-финале отборочного этапа Infamous обошла SG e-sports. Бразильцы не смогли взять ни одной карты в матче.



Групповую стадию Infamous завершила с результатом 7-2. В плей-офф перуанская команда не потерпела ни одного поражения.



Для саппорта Кристиана «Accel» Круза это уже второй турнир от Valve. В 2015 году он выступал в составе Unknown на The Frankfurt Major. Ранее на The International не попадала ни одна перуанская команда.