RFRSH Entertainment получила льготные условия в международной ассоциации WESA

Киберспортивная организация RFRSH Entertainment достигла соглашения с киберспортивной ассоциацией WESA. Согласно правилам ассоциации, введённым 14 марта, ни одна организация не может иметь более одного представителя на турнире ESL Pro League по Counter-Strike: Global Offensive. В настоящее время RFRSH Entertainment представляет три коллектива: Astralis, Heroic и GODSENT.



В ответ менеджмент RFRSH сообщил, что организация разделяет взгляды WESA, и пообещал принять необходимые меры для избежания конфликта интересов. В итоге компания получила льготный период длительностью 18 месяцев, чтобы решить проблему с управлением командами.



RFRSH Entertainment занимается управлением и развитием различных киберспортивных организаций. Ранее компания привлекла инвестиции размером в € 7,2 млн на развитие команд по CS:GO и медиасферы.