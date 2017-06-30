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B1ad3: отказались от небольших турниров и лиг и сосредоточились на тренировках

30 июня 2017, пятница. 16:48. Киберспорт

Капитан FlipSid3 Tactics Андрей «B1ad3» Городенский прокомментировал редкие появления команды на турнирах. Он также рассказал, что происходило с составом после мэйджора ELEAGUE.

«После The ELEAGUE Major мы очень расстроились, и у нас отчасти пропала мотивация. Кроме того, истекали наши контракты с Flipside Tactics. Другие команды пытались переманить наших игроков, так что мы выжидали перед тем, как продлить соглашения с Flipside. Теперь, когда новые контракты заключены, мы продолжаем играть с верой в себя.

Мы проиграли много онлайн-матчей и взяли себя в руки только перед DreamHack Tours, но всё равно уступили, поскольку были слабо подготовлены. Мы отказались от небольших турниров и лиг и сосредоточились на тренировках — мы усердно трудились и приготовили много нового. Сейчас мы отлично готовы к некоторым картам», — отметил Городенский в интервью HLTV.

Сейчас FlipSid3 Tactics участвует в отборочных на PGL Major Krakow 2017. В первом матче команда из СНГ переиграла Renegades со счётом 19:16 на карте de_train. Во второй день она встретится с HellRaisers.

Квалификационный этап проходит по швейцарской системе. Турнир завершится 2 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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