Gambit eSports и Natus Vincere приглашены на DreamHack Masters Malmö 2017

Организаторы DreamHack Masters Malmö 2017 огласили список приглашенных команд. Анонс появился на официальном сайте турнира.
Приглашенные команды:
SK Gaming,
FaZe Clan,
North,
Virtus.pro,
OpTic Gaming,
Gambit Esports,
B.O.O.T-dreamScape,
Astralis,
G2 Esports,
Natus Vincere,
Fnatic,
Immortals,
Ninjas in Pyjamas.
Ещё три участника определятся на европейской и американской квалификациях. Финалы соревнований пройдут с 30 июля по 3 августа в городе Мальмё, Швеция. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.