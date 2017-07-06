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Gambit eSports и Natus Vincere приглашены на DreamHack Masters Malmö 2017

6 июля 2017, четверг. 15:18. Киберспорт

Организаторы DreamHack Masters Malmö 2017 огласили список приглашенных команд. Анонс появился на официальном сайте турнира.

Приглашенные команды:

SK Gaming,

FaZe Clan,

North,

Virtus.pro,

OpTic Gaming,

Gambit Esports,

B.O.O.T-dreamScape,

Astralis,

G2 Esports,

Natus Vincere,

Fnatic,

Immortals,

Ninjas in Pyjamas.

Ещё три участника определятся на европейской и американской квалификациях. Финалы соревнований пройдут с 30 июля по 3 августа в городе Мальмё, Швеция. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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