Gambit eSports и Natus Vincere приглашены на DreamHack Masters Malmö 2017

Организаторы DreamHack Masters Malmö 2017 огласили список приглашенных команд. Анонс появился на официальном сайте турнира.

Приглашенные команды:

SK Gaming,

FaZe Clan,

North,

Virtus.pro,

OpTic Gaming,

Gambit Esports,

B.O.O.T-dreamScape,

Astralis,

G2 Esports,

Natus Vincere,

Fnatic,

Immortals,

Ninjas in Pyjamas.

Ещё три участника определятся на европейской и американской квалификациях. Финалы соревнований пройдут с 30 июля по 3 августа в городе Мальмё, Швеция. Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.