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Фредерик «Hoej» Нильсен: игроки из Китая взяли колоды месячной давности

8 июля 2017, суббота. 19:00. Киберспорт

Игрок Planet Odd Фредерик «Hoej» Нильсен объяснил, почему китайские киберспортсмены не смогли показать достойный результат на Hearthstone Spring Championship.

«Мне кажется, игроки из Китая взяли на турнир колоды, которые не подходят под текущий метагейм. Они месячной давности. Похоже, ребята не следят за тем, что происходит в других регионах. Также болельщики в зале оказывают на них давление. Возможно, игроки не совершали бы столько ошибок, окажись в другой ситуации», — сказал Нильсен на послематчевой пресс-конференции.

9 июля датчанин сыграет с новозеландцем CittizenNappa в четвертьфинале Hearthstone Spring Championship.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Hearthstone
Новости. Киберспорт
8 июля 2017, суббота
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