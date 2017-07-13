Французские политики поддержали сборную команды по Overwatch

Депутат партии «Вперёд, Республика!» Денни Массеглиа и государственный секретарь цифровой экономики Мунир Махжуби опубликовали письмо с поддержкой французской сборной по Overwatch на отборочных к чемпионату мира.

Обращение к участникам соревнований появилось на аккаунте команды в «Твиттере». Политики пожелали удачи и выразили надежду на победу в квалификации и выход на чемпионат мира.

В составе сборной Франции играют киберспортсмены из команды Rogue. В 2017 году они победили в шести престижных турнирах.

Первый отборочный этап на чемпионат мира пройдёт в Шанхае с 14 по 16 июля. В группе А сыграют команды из Китая, Гонконга, Норвегии и Румынии. В группе B выступят участники из Франции, Тайланда, Аргентины и Дании.

В плей-офф выходят составы, занявшие первые и вторые места. Победители полуфиналов поедут на чемпионат мира. Вне зависимости от результатов каждая команда получит по $ 9 000.

Сборная Россия также сыграет на квалификациях. Отборочный этап с их участием состоится в Катовице с 4 по 6 августа.