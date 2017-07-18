Китайский киберспортсмен Е «Boboka» Чжибао не прошёл интервью в посольстве США с первого раза. Об этом говорится на странице менеджера команды Invictus Gaming в Weibo.

Сейчас игрок готовится ко второй попытке. Сообщается, что все остальные участники составов IG и IG.Vitality получили визы для поездки на The International 7.

14 июля стало известно, что игроки LGD.Forever Young Ду «Monet» Пэн и Хэ «InFlame» Юнчжэн столкнулись с визовыми проблемами. В ближайшее время киберспортсмены вместе с исполнительным директором команды пойдут в американское посольство во второй раз.

Е «Boboka» Чжибао выступает за Invictus Gaming на позиции саппорта.