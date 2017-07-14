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Игроки LGD.Forever Young столкнулись с визовыми проблемами перед TI7

14 июля 2017, пятница. 22:50. Киберспорт

Игроки китайской команды LGD.Forever Young столкнулись с визовыми проблемами перед The International 7. Семнадцатилетнему Ду «Monet» Пэну и двадцатичетырёхлетнему Хэ «InFlame» Юнчжэн не удалось с первой попытки пройти интервью в американском посольстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Weibo.

Несмотря на то что у Юнчжэна была действующая виза, из-за утери паспорта ему пришлось повторно подавать заявку. При этом киберспортсмены предоставили консульству полный пакет документов, включая приглашения от Valve.

Для повышения шансов на получение визы организация наняла специалистов для тренировки перед интервью в консульстве. Следующая попытка предположительно состоится на следующей неделе. Киберспортсменов сопроводит исполнительный директор LGD.Forever Young.

Ранее датчанин Андреас «Cr1t-» Нильсен не смог после поездки на Mars Dota 2 League 2017 вернуться в США. Он получал визу на родине через сенатора США.

The International 7 пройдёт с 7 по 12 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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