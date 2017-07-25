Стали известны комментаторы турниров «Западная стычка» и «Восточная стычка» по дисциплине Heroes of the Storm. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.
Турнир «Западная стычка» состоится с 4 по 6 августа. Местом проведения станет город Киев. Соревнования пройдут между лучшими командами Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии.
Зарубежная команда комментаторов:
Мануэль «Grubby» Схенкхейзен
Джеймс «Kaelaris» Кэррол
Джейси «Gillyweed» Глак
Уэйд «Dreadnaught» Пенфолд
Томас «Khaldor» Киллиан
Тим «TrikSlyr» Фрейзер
Андре «Skimmy» Аллчин
Русскоязычная команда комментаторов:
Артём «Qp3r» Купер
Андрей «AndyLendi» Пищиков
Виктор «Luffi» Ковалев
Максим «Noizen» Ломанов
«Восточная стычка» пройдёт в Тайбэе с 11 по 13 августа. Участниками первенства станут rкоманды из Южной Кореи, Китая, Юго-Восточной Азии и Тайваня.
Зарубежная команда комментаторов:
Джейси «Gillyweed» Глак
Уэйд «Dreadnaught» Пенфолд
Томас «Khaldor» Киллиан
Тим «TrikSlyr» Фрейзер
Джош «Jhow» Говард
Вульф «Wolf» Шредер.