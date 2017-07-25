Стали известны комментаторы турниров «Западная стычка» и «Восточная стычка» по дисциплине Heroes of the Storm. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

Турнир «Западная стычка» состоится с 4 по 6 августа. Местом проведения станет город Киев. Соревнования пройдут между лучшими командами Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Зарубежная команда комментаторов:

Мануэль «Grubby» Схенкхейзен

Джеймс «Kaelaris» Кэррол

Джейси «Gillyweed» Глак

Уэйд «Dreadnaught» Пенфолд

Томас «Khaldor» Киллиан

Тим «TrikSlyr» Фрейзер

Андре «Skimmy» Аллчин

Русскоязычная команда комментаторов:

Артём «Qp3r» Купер

Андрей «AndyLendi» Пищиков

Виктор «Luffi» Ковалев

Максим «Noizen» Ломанов

«Восточная стычка» пройдёт в Тайбэе с 11 по 13 августа. Участниками первенства станут rкоманды из Южной Кореи, Китая, Юго-Восточной Азии и Тайваня.

Зарубежная команда комментаторов:

Джейси «Gillyweed» Глак

Уэйд «Dreadnaught» Пенфолд

Томас «Khaldor» Киллиан

Тим «TrikSlyr» Фрейзер

Джош «Jhow» Говард

Вульф «Wolf» Шредер.