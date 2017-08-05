Сборная России вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира по Overwatch

Стали известны результаты второго игрового дня квалификации чемпионата мира по Overwatch. Сборная России победила Турцию, а Канада — Сингапур. Обе команды завершили матчи в группе F со счётом 4:0.

В группе Е продолжают лидировать Южная Корея и Нидерланды. По итогам игр завтрашнего дня сформируются пары в плей-офф. Матчи за выход на чемпионат мира также пройдут 6 августа.

Расположение команд по итогам второго дня.

В случае если Корея потерпит поражение, а Россия победит, эти команды встретятся во второй раз в истории дисциплины — в 2016 году соперники сразились в финале чемпионата мира. Тогда матч завершился со счетом 4:0 в пользу корейской команды.