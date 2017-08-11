Только один владелец компендиума верно предсказал сетку TI7 до топ-6 турнира

Только один владелец Боевого пропуска смог верно предсказать сетку The International 7 до 4 раунда нижней сетки. Об этом организаторы турнира рассказали на официальной странице игры в «Твиттере».



Этот пользователь получит награду от Valve. Компания обеспечит ему поездку на The International 8 по VIP-билетам.



Владельцы Боевого пропуска TI7 могли сделать внутриигровые предсказания сетки плей-офф. За правильно угаданные исходы игроки получают очки. В топ-6 турнира вошли Newbee, LFY, LGD, Virtus.pro, Team Liquid и Invictus Gaming. Соревнования покинули фавориты OG и Evil Geniuses.

