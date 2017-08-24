CLG и Immortals получили инвайт на DreamHack Montreal по CS:GO

Команда Counter Logic Gaming и бразильский коллектив Immortals получили приглашение на турнир DreamHack Montreal 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. Таким образом, определены четыре участника турнира — ранее инвайты получили Cloud9 и датская пятёрка игроков из North.



Всего в соревнованиях примут участие восемь команд. Организаторам предстоит выбрать ещё два коллектива, которые получат прямой билет на турнир. Оставшиеся участники будут определены при помощи квалификаций в Европе и Северной Америке.



DreamHack Montreal 2017 пройдёт с 8 по 10 сентября в Монреале, Канада. Призовой фонд турнира составит $ 100 тыс.