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Алексей Кондаков: в CS:GO мы прыгнули выше головы

3 сентября 2017, воскресенье. 12:00 Киберспорт

Владелец киберспортивной организации Vega Squadron Алексей Кондаков дал интервью журналистам командного портала. В нём Алексей подвёл итоги прошедшего игрового сезона, а также рассказал о дальнейших планах организации.

«В спортивном аспекте результаты наших составов по Dota 2 и LoL, что греха таить, неудовлетворительные. А вот в CS:GO мы прыгнули выше головы, отобрались на Мейджор, и я считаю, что это наше единственное большое спортивное достижение за целый год.

Сейчас мы думаем и присматриваемся к Quake Champions, а также FIFA и HearthStone. Но это не какие-то конкретные планы, а просто идеи. Пока мы концентрируемся на двух основных дисциплинах. Набрать составы – дело нехитрое, но мы сначала выведем уже имеющиеся на хороший уровень.

В Dota 2 наша цель – попадание в тир-1, в CS:GO – та же, но, мне кажется, здесь нам будет даже посложнее. Через год вы не узнаете «Вегу». Мы также планируем развиваться в медийном плане, потому что в прошлом сезоне у нас не было никаких спецпроектов, мы лишь занимались освещением турниров с участием наших команд. У нас уже есть конкретные идеи, но их я пока оставлю в тайне. Плюс я обещаю, что спортивные результаты наших составов вы через год тоже не узнаете. Я очень хочу, чтобы наша команда попала на The International 8. Я обещаю нашим болельщикам, что и я, и все остальные в «Веге» приложат к достижению этой цели максимальные усилия. Конечно, ничего гарантировать никогда нельзя, ведь это спорт, и здесь любой может проиграть в самый ответственный момент, но мы будем стараться минимизировать эти риски. Сейчас я мотивирован настолько, как ещё никогда за эти годы, сейчас на кону стоит слишком многое: это новые инвесторы и спонсоры, да и мне самому за последние полтора-два года надоело сидеть в тир-2 яме, ничего не показывая», — рассказал Алексей.

Источник: Официальный сайт Vega Squadron Сообщить об ошибке
Теги
Vega Squadron Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 FIFA 17 Hearthstone League of Legends Quake Champions
Новости. Киберспорт
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