Винсент «Happy» Шопенгауэр: мне приходится слишком много нянчиться с командой

Игрок команды Team EnVyUs по Counter-Strike: Global Offensive Винсент «Happy» Шопенгауэр дал интервью журналистам портала Slingshot. В нём Винсент рассказал об итогах на ESL One New York 2017 и обсудил проблемы коллектива.



«Я думал, что мы сможем что-то показать на ESL One New York, и я этого действительно хотел, но очевидно, что ничего не получилось. Мы не смогли даже пройти групповой этап. Нельзя сказать, что у нас не было шансов: у нас был хороший матч с SK Gaming и хорошие шансы против Na’Vi, но этого оказалось недостаточно. Это тяжело — мы играем уже три турнира подряд и не можем целиком выложиться на них. Мы повторяем одни и те же ошибки снова и снова. Я несколько обескуражен, потому что проблемы очевидны. Мы их обсуждаем, но ничего не меняется.



Сейчас нам просто не хватает согласованности в действиях, и сейчас мы это не можем исправить, потому что постоянно играем на турнирах. ELEAGUE станет для нас испытанием. Мы попробуем кое-что новое. Главная проблема заключается в том, что игроки не запоминают наши успешные тактики. Из-за этого мне приходится с ними много нянчиться», — рассказал Happy.



Team EnVyUs заняла 7-8-е место на турнире ESL One New York 2017. Команда уступила оба матча группового этапа, заняв последнее место.