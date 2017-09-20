Оливер «Minet» Майнет стал игроком Reason Gaming по CS:GO

Киберспортивная организация Reason Gaming укомплектовала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. В коллектив вошли Томас «haste» Диренсборг, Оливер «Minet» Майнет, Себастьян «Basso» Аагаард, Рене «TeSeS» Мадсен и Кевин «KS» Свеннигсен.



«Я взволнован своим возвращением на соревновательную сцену. Тот факт, что я смог так быстро собрать команду, внушает веру. Я не могу дождаться, чтобы доказать, что могу соревноваться на самом высоком уровне», — прокомментировал новость Minet.



Самым известным игроком коллектива является Minet. Он наиболее известен своей игрой за немецкий коллектив mTw в CS 1.6, в составе которого одержал победу на DreamHack Summer 2010, Copenhagen Games 2010, а также занял второе место на WCG 2010, DreamHack Winter 2010 и ряде других соревнований. В CS:GO он выступал за такие команды, как mTw.dk, nerdrage и TANTRUM, однако не смог пробиться на крупные турниры.