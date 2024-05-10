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Расписание первого дня PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 — VP против Spirit, BB против SR

Расписание первого дня PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 — VP против Spirit, BB против SR
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Сегодня, 10 мая в Бухаресте начинается групповой этап топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2, участие в котором примут 16 коллективов со всего мира. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

В рамках первого игрового дня все команды сыграют по одному матчу.

  • 10:00. Aurora Gaming (Таиланд) — MOUZ (Европа)
  • 10:00. Azure Ray (Китай) — nouns (Северная Америка)
  • 13:00. BetBoom Team (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка)
  • 13:00. Xtreme Gaming (Китай) — BOOM Esports (Перу)
  • 16:00. Team Spirit (Россия) VIrtus.pro (Россия)
  • 16:00. Team Liquid (Швеция) — G2 x iG (Китай)
  • 19:00. Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Дания)
  • 19:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Team Secret (Европа)

Напомним, для выхода в плей-офф PGL Wallachia S1 команде нужно набрать три победы в пяти матчах.

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