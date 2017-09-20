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Лассе «MATUMBAMAN» Урапалайнен: «KuroKy» — величайший капитан в Dota 2

20 сентября 2017, среда. 20:42 Киберспорт

Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Лассе «MATUMBAMAN» Урапалайнен дал интервью журналистам портала Cybersport.com. В нем Лассе рассказал об ощущениях от турнира, а также оценил причины победы коллектива на турнире The International 2017.

«Я не знаю как описать свои ощущения в момент победы. Такое ощущение, будто это был сон и всё казалось очень нереальным. Наверное, я до сих пор не совсем верю, что у нас получилось это сделать. Должен сказать, что процесс мне понравился гораздо больше, чем результат. Это было такое время, когда мы проводили вместе каждый день, тренировались и совершенствовались как команда.

После победы на Virtus.pro мы поняли, что остальные четыре команды — из Китая, но у нас не было времени, чтобы принимать это во внимание. Нам нужно было сделать все возможное, чтобы подготовиться к предстоящему матчу. Все китайские коллективы имеют схожий подход и стиль игры. Они делают все возможное, чтобы всё шло по их плану. Мы же навязывали им наш темп игры.

Главная причина нашей победы — сохранение спокойствия. Несмотря на проигрыш нашего первого матча в верхней сетке, нам удалось остаться спокойными и не паниковать. Кроме того, опыт «KuroKy» очень помог нам. Я думаю, что он величайший капитан в Dota 2 всех времен. Он очень дисциплинированный человек и способен выиграть любой турнир», — рассказал «MATUMBAMAN».

Команды Team Liquid обыграла коллектив Newbee в финале турнира The International 2017 со счетом 3:0. Таким образом европейский коллектив заработал более $ 10,8 млн.

Источник: Cybersport.com Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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