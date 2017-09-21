W33 Team прошла открытую квалификацию на DreamLeague

W33 Team (команда Аливи «w33» Омара и Мартина «Saksa» Саздова) прошла открытые квалификации на DreamLeague в Европе. Состав заработал право участвовать в региональной лиге.



В финале отборов состав встречался с Penta. Матч закончился со счётом 2:1.



Для участия в открытых квалификациях на DreamLeague коллективу пришлось отказаться от приглашения на отборы на PGL Open. Их место заняла Tuho.



Приглашения в европейскую лигу DreamLeague получили Team Liquid, OG, Team Secret, Virtus.pro, Team Empire и Vega Squadron. Последнюю квоту в финале открытой квалификации в СНГ разыграют Gambit и Natus Vincere.



В ходе лиги команды по кругу сыграют друг с другом матчи из двух карт. По результатам соревнований на LAN-финал попадут четыре команды. Если все они окажутся представителями одного региона, то коллектив с четвёртого места лишится своей квоты, а его место займёт команда из другого региона. Таким образом, организаторы обеспечат выполнение правил Valve.



DreamLeague станет вторым мэйджором профессионального сезона. На чемпионате разыграют $1 млн и 1500 квалификационных очков. LAN-финал соревнований пройдёт в Швеции с 1 по 3 декабря в рамках DreamHack.