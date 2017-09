Определены четвертьфинальные пары европейской квалификации на ESL One Hamburg

Завершился первый раунд матчей на европейской квалификации к ESL One Hamburg. По его результатам в четвертьфинал прошли два коллектива из открытых отборов.



SFTe-sports обыграла Tuho (2:0), а Elements Pro Gaming была сильнее PENTA Sports (2:1). В параллельных матчах Team Kinguin обошла Lost the gem, а состав Аливи w33 Омара обыграла Rocket Scientists. Обе серии закончились со счётом 2:0.



Четвертьфинальные пары:



OG — SFTe-sports



mousesports — Team Kinguin



Hellraisers — Mid or Feed (команда Аливи w33 Омара)



Team Secret — Elements Pro Gaming



Четвертьфинальные встречи пройдут 22 сентября.



ESL One Hamburg станет первым мэйджором турнирного сезона. В нём примут участие восемь команд, которые разыграют $ 1 млн.