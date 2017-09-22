Resolut1on и No[o]ne выступят за Team Ukraine на WESG 2017

Андрей Ghostik Кадык на своём аккаунте в «Твиттере» объявил состав Team Ukraine на турнир World Electronic Sports Games 2017 по Dota 2.

Помимо Андрея Кадыка в него вошли Илья Lil Ильюк, Владимир No[o]ne Миненко, Иван ArtStyle Антонов и Роман Resolut1on Фоминок.

Команде предстоит выступить на украинских отборочных, откуда два лучших коллектива попадут на европейскую квалификацию. По её итогам 12 лучших составов отправятся на LAN-финал соревнований в Китай.

WESG 2017 пройдёт в марте 2018 года. 32 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,5 млн. В прошлом году победителем турнира стала команда TNC Pro Team, которая в финале обыграла Cloud9.