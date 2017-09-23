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HEN1 и LUCAS1 покинули активный состав Immortals по CS:GO

23 сентября 2017, суббота. 12:56 Киберспорт

Энрике HEN1 Телес и Лукас LUCAS1 Телес больше не являются частью активного ростера команды Immortals по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом в видеоблоге рассказал CEO организации, Ноа Винстон. Причиной конфликта стало несогласие игроков с решение менеджмента об исключении из состава Вито kNg Джузеппе.

Как пояснил Ноа Винстон, он планировал исключить kNg после скандала на DreamHack Montreal 2017, но игроки попросили дать Вито второй шанс. Глава организации договорился о созвоне с игроком, но kNg не явился, в связи с чем был отстранен от официальных матчей. Тем не менее игроки нарушили запрет, выступив с Вито в матче против CLG.

Будущий состав будет строиться вокруг оставшихся игроков в составе Immortals — Лукаса Steel Лопеса и Рикардо boltz Прасса.

Состав Immortals по CS:GO:

— Лукас Steel Лопес
— Рикардо boltz Прасс

Источник: Dot Esports Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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