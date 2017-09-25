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Fnatic возглавила свою группу в предварительной стадии чемпионата мира — 2017

25 сентября 2017, понедельник. 15:54 Киберспорт

Завершился третий игровой день предварительной стадии чемпионата мира по League of Legends. Свои матчи провели команды в группах С и D.

Fnatic обыграла Kaos Latin Gamers и Young Generation. 1907 Fenerbahçe оказалась сильнее Rampage и Hong Kong Attitude.

Результаты третьего дня

Результаты третьего дня

26 сентября команды проведут последние матчи предварительной стадии. По их итогам определятся последние 4 команды, которые пройдут во второй раунд соревнований. Там коллективы в формате Bo5 разыграют 4 путёвки в основной этап чемпионата мира — 2017.

Чемпионат мира — 2017 по League of Legends проходит с 23 сентября по 4 ноября. Призовой фонд соревнований в настоящее время составляет $ 2,13 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
25 сентября 2017, понедельник
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24 сентября 2017, воскресенье
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