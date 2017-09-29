Определились последние участники основного этапа чемпионата мира по LoL

Команды 1907 Fenerbahçe и Team WE выступят в основном этапе чемпионата мира по League of Legends. 1907 Fenerbahçe одержала победу в матче с Team oNe eSports со счётом 3:1, а Team WE обыграла соперников из Young Generation cо счётом 3:0.

Победители предварительной стадии:

Fnatic

Cloud9

Team WE

1907 Fenerbahçe

Вскоре состоится жеребьёвка, где команды будут распределены по группам основной стадии соревнований.

Основная стадия чемпионата мира по LoL пройдёт с 5 октября по 4 ноября. Призовой фонд турнира в настоящее время составляет $ 2,13 млн.