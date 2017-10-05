Ahq e-Sports и SKT T1 одержали победы в группе «А» на чемпионате мира по LoL

SK Telecom T1 и ahq e-Sports Club стали лидерами группы А по результатам первого дня чемпионата мира по League of Legends. Первые обыграли соперников из Cloud9, а ahq обошла игроков из Edward Gaming.



Следующие матчи группы А состоятся 6 октября. SKT T1 встретится с EDG, а C9 сыграет с ahq e-Sports. Также завтра состоятся матчи в группах B и D.



Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.



Результаты группы C



Результаты группы B