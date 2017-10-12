Определились первые участники гранд-финала чемпионата России по киберфутболу. На LAN-отборочных квоты завоевали Дмитрий Gegemon27 Гегечкори, Олег OldRonjke Николаев и Сергей illLuckyStarlli Омельчук.

Также три места разыграли на онлайн-квалификации. Победителями стали Александр SashOK_93 Коннов, Артур madd2070 Калин и Алексей Rage_djkvest Алферьев.



Ещё три участника определились в ходе Гран-при на «Казань Арене». Ими стали Марат Mara__Tona Афзалов, Антон ExU_Antoha116 Жуков и Артём t3m1k Белобородов.



Всего во время открытых онлайн-отборочных проведут семь турниров. В каждом из них разыграют по три квоты в финальную часть.



Девять открытых офлайн-отборочных (Гран-при), которые пройдут на стадионах профессиональных футбольных клубов, приурочены к центральным матчам Премьер-лиги по футболу и матчам сборной России. В каждом из них 64 участника разыграют по три квоты в финал.



В финальную часть соревнований пригласят 16 игроков — представителей профессиональных футбольных клубов. В гранд-финале сразятся 64 сильнейших игрока страны. Он пройдёт в конце декабря в течение двух дней.



Чемпионат России по интерактивному футболу организован Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России. Победитель турнира получит право представлять Россию на международных соревнованиях и денежный приз — 1 млн рублей.