RNG и Samsung Galaxy вышли в плей-офф чемпионата мира по LoL

Команды Royal Never Give Up и Samsung Galaxy вышли в плей-офф чемпионата мира по League of Legends. По результатам завершившихся матчей RNG заняла первое место в группе со статистикой 5:1 по картам. Samsung Galaxy заняла вторую строчку таблицы. G2 Esports и 1907 Fenerbahce покинули турнир, оставшись на итоговом 13-16-м месте.



Ранее определились победители группы B. По результатам матчей 12 октября в плей-офф вышли Longzhu Gaming и Fnatic. LG на групповом этапе не проиграла ни одной карты.



14 октября пройдут последние матчи группы D, по результатам которых определятся ещё два участника плей-офф. По итогам первой недели в этой четвёрке три команды идут со статистикой 2:1 (Team SoloMid, Team WE и Misfits).



Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Призовой фонд соревнований составляет $ 2,13 млн.