HappyFeet пропустит ESL One Hamburg 2017 из-за визовых проблем

Филиппинская команда HappyFeet не сможет посетить турнир ESL One Hamburg 2017 по Dota 2 из-за визовых проблем. Организация не уточнила, у кого из игроков возникли сложности с оформлением документов.



«Мы не сможем посетить ESL One Hamburg из-за визовых проблем. Мы старались оформить все необходимые документы, но немецкое посольство вынесло окончательное решение не в нашу пользу.



Мы хотим поблагодарить сенатора Бэма Аквино, который сделал всё, чтобы мы смогли попасть на соревнования. Спасибо Комиссии по надзору за игровой и развлекательной сферой за выдачу лицензий», — говорится в официальном заявлении HappyFeet.



HappyFeet одержала победу в региональных квалификациях ESL One Hamburg. В финальном матче команда обыграла Clutch Gamers со счётом 3:0.



Всего в турнире примут участие восемь команд. Среди известных участников — Team Liquid, Newbee, Team Secret, Virtus.pro, Keen Gaming, Evil Geniuses и SG e-sports. Кто заменит HappyFeet, пока не известно.



ESL One Hamburg 2017 пройдёт с 26 по 29 октября в Гамбурге (Германия). На чемпионате команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.