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SKT T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends

28 октября 2017, суббота. 16:29 Киберспорт

SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends. В полуфинале команда обыграла Royal Never Give Up со счётом 3:2.

Royal Never Give Up закончила своё выступление и заняла итоговое 3-4-е место. Состав получит 7 % от окончательного призового фонда.

Во втором полуфинале встретятся Tam WE и Samsung Galaxy. Матч состоится 29 октября в 10:30 по московскому времени.

Для SKT T1 данный финал станет четвёртым в истории. Организация становилась победительницей мирового первенства в 2013, 2015 и 2016 годах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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