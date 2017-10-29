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Samsung Galaxy вышла в финал чемпионата мира по LoL

29 октября 2017, воскресенье. 15:21 Киберспорт

Samsung Galaxy обыграла Team WE в полуфинале чемпионата мира по League of Legends со счетом 3:1. Китайская команда заняла 3-4-е место и заработала 7% от общего призового фонда.

В финале Samsung Galaxy встретится с соотечественниками из SK Telecom T1. Матч состоится 4 ноября, начало в 12:00 по московскому времени.

Команды уже встречались в финале чемпионата мира по LoL в 2016 году. Тогда SKT T1 обыграла Samsung Galaxy со счетом 3:2. Победитель получил главный приз в размере $ 2,7 млн.

Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Финальный матч состоится на Пекинском национальном стадионе. Арена использовалась для проведения церемонии открытия олимпийских игр в 2008 году. Общий призовой фонд турнира пока составляет $ 4,1 млн. Сумма постоянно растет за счет процента продаж с внутриигровых предметов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чемпионат мира по League of Legends League of Legends
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