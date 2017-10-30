В патче 7.07 в Dota 2 появятся пять новых предметов

Компания Valve представила описание патча 7.07, который появится в основном клиенте игры 1 ноября. В новой версии переработают и удалят некоторые предметы, а также добавят новые артефакты.
Курьер
* Стоимость курьера увеличена со 100 до 200 золота;
* Скорость наземного курьера увелична с 350 до 380;
* Скорость улучшенного курьера увеличена с 430 до 450;
* Улучшение курьера больше не продается в магазине. На третьей минуте он улучшается автоматически;
* Летающий курьер теперь имеет способность Courier Shield вместо ускорения (время перезарядки 200, время действия 2 секунды);
* Курьер больше не может пополнять Bottle;
* Теперь нельзя купить больше одного курьера на команду.
Магазин
* Следующие предметы убраны из Боковой Лавки: Quarterstaff, Orb of Venom, Blades of Attack, Sage's Mask, Stout Shield, Ring of Regeneration, Ring of health, Bottle (один заряд);
* Следующие предметы добавлены в Боковую Лавку: Ring of Protection;
* Следующие предметы добавлены в Секретный Магазин: Voidstone, Ring of Health, Bottle (полностью заряженный).
Предметы поддержки
* Стоимость Observer Ward увеличена с 60 до 80;
* Награда ХР за разрушенный Ward увеличена с 25 до 100;
* Стоимость Tango изменена со 125 золота за 4 заряда до 150 золота за 5 зарядов;
* Стоимость Smoke of Deceit увеличена с 50 до 80.
Разное
* Стоимость Gauntlet уменьшена со 150 до 135;
* Стоимость Slippers уменьшена со 150 до 135;
* Стоимость Mantle уменьшена со 150 до 135;
* Стоимость рецепта Wraith Band уменьшена со 170 до 165;
* Стоимость рецепта Bracer уменьшена со 175 до 165;
* Стоимость рецепта Null увеличена со 155 до 165;
* Wraith/Bracer/Null больше не дают +3 к урону. Вместо этого они дают +1 к основному атрибуту;
* Veil больше не дает +6 к урону;
* Интеллект Veil увеличен с +12 до +14;
* Dagon больше не дает +9 у урону;
* Бонус к интеллекту Dagon увеличен +2;
* Drums of Endurance больше не дают +3 к урону;
* Бонус к силе Drums of Endurance увеличен +1;
* Rod of Atos больше не дает +6 к урону;
* Perseverance больше не дает +10 к урону;
* Linken's Sphere больше не дает +15 к урону;
* Refresher Orb больше не дает +20 к урону;
* Регенерация маны Refresher Orb увеличена с 250 до 300%;
* Lotus Orb больше не дает +10 к урону.
Aether Lens
Старый предмет:
Дает: +220 к дальности применения; +250 маны; +100% регенерации маны; +6% к урону способностей.
Новый предмет:
Дает: +250 к дальности применения; +450 маны; +125% регенерации маны.
Battle Fury
* Для сборки Battle Fury теперь требуется Demon Edge вместо Claymore + Broadsword (дешевле на 400 золота);
* Урон уменьшен с 55 до 50;
* Дистанция рассекающего удара увеличена с 570 до 625;
* Конечный радиус рассекающего удара увеличен с 300 до 330.
Boots of Speed
* Скорость передвижения уменьшена с +45 до +40.
Boots of Travel
* Расстояние, при котором здания становятся приоритетной целью Boots of Travel, увеличено с 325 до 700.
Bloodstone
* Для сборки Bloodstone теперь требуется Perseverance вместо Soul Ring и рецепта;
* Начальное количество зарядов увеличено с 12 до 14;
* Убрано лечение в радиусе при смерти.
Butterfly
* Время действия Flutter уменьшено с 4 до 2 секунд;
* Flutter больше не отключает увороты.
Desolator
* Снижение брони уменьшено с -7 до -6.
Difusial blade (предмет переработан)
* больше не накладывает эффект развеивания;
* Не имеет ограничения в зарядах;
* Не усиливается;
* Восстановление увеличено до 15 секунд.
DRUMS OF ENDURANCE:
* Активируемый бонус у скорости атаки увеличен с 25 до 35.
ETHEREAL BLADE:
* Скорость движения снаряда увеличена с 1200 до 1275.
SKADI:
* Больше не требует Orb of Venom.
FORCE STAFF:
* Время восстановления увеличено с 20 до 23.
GLIMMER CAPE:
* Glimmer Cape больше не может быть разобран.
HURRICANE PIKE:
* Hurricane Pike теперь требует Wraith Band вместо рецепта.
IRON TALON — предмет удален из игры.
JAVELIN:
* Теперь дает 25% точности;
* Стоимость уменьшена с 1500 до 1100;
* Больше не дает +10 урона;
* Теперь попадание дает 100 магического урона.
BASHER:
* Стоимость рецепта увеличена с 750 до 1150;
* Больше не дает +10 урона;
* От баша нельзя уклониться;
* Урон от попадания увеличен с 85 до 100.
ABYSSAL BLADE:
* Больше не дает +10 урона;
* От баша нельзя увернуться;
* Урон от попадания увеличен с 85 до 100.
MONKEY KING BAR (предмет переработан)
Старый:
Требовал: Demon Edge (2200), 2x Javelin (3000);
Давал: +66 урона, +True Strike, +35% шанса нанести 160 магического урона и министан на 0,01.
Новый:
Требует: Hyper Stone (2000), 2x Javelin (2200);
Дает: +60 скорости атаки, +75% точности + 60 чистого урона за попадание.
LINKEN'S SPHERE:
* Больше нельзя вручную использовать на себя.
MAGIC WAND (изменен рецепт)
Старый: Magic Stick (200), 2x Ironwood Branch (100), Circlet (165).
Давал: +4 ко всем атрибутам.
Новый: Magic Stick (200), 2x Ironwood Branch (100), Enchanted Mango (100);
Дает: +2 ко всем атрибутам, +1.5 восстановления здоровья.
NECRONOMICON (предмет переработан)
* Удален эффект сжигания маны у лучника;
* Лучник третьего уровня теперь может использовать очищение (только на врагов). Восстановление 15 секунд.
Старый:
Требовал: Staff of Wizardry (1000), Belt of Strength (450), рецепт (1200) Давал:+8/12/16 силы, +15/21/24 интеллекта
Новый:
Требует: 2x Sage's Mask (650), Belt of Strength, (550) рецепт (1300) Дает: +10/15/20 силы +100/125/150% восстановления маны.
POOR MAN'S SHIELD — предмет удален из игры.
ORB OF VENOM:
* Урон больше не отменяет действие расходуемых предметов и не отменяет действие Blink Dagger.
PIPE OF INSIGHT:
* Активная способность теперь действует на строения.
RING OF REGEN:
* Стоимость уменьшена с 325 до 300.
SATANIC
* Теперь требует Claymore вместо Mithril Hammer.
SENTRY WARDS:
* После покупки больше не появляются автоматически перед Observer Wards.
SILVER EDGE:
* Больше не уменьшает урон соперника;
* Бонус к скорости передвижения увеличен с 20% до 25%.
SMOKE:
* Можно покупать раз в 10 минут вместо 11.
SOLAR CREST:
* Точность увеличена с 35% до 40%.
SOUL RING (предмет переработан)
Старый:
Требовал: Sage's Mask (325), Ring of Regen (325), Enchanted Mango (100).
Давал:+3 восстановления здоровья, +50% восстановления маны;
Восстановление жертвы: 30.
Новый:
Требует: Ring of Regen (300), 2x Gauntlets of Strength (270), рецепт (185).
Дает: +6 силы, +2 восстановления здоровья.
Восстановление жертвы: 25.
STOUT SHIELD:
* Заблокированный урон увеличен с 16/8 до 18/9.
URN OF SHADOWS:
* Тип урона изменен с чистого на магический;
* Урон увеличен с 150 до 200.
VLADMIR'S OFFERING:
* Аура теперь сочетается с Ring of Aquila/Ring of Basilius.
В игру были добавлены новые предметы:
METEOR HAMMER:
Требует: Ogre Axe (1000), Staff of Wizardry (1000), Ring of Regen (300), Sage's Mask (325)
Дает: +12 силы, +12 интеллекта, +4 восстановления здоровья, +1.5 восстановления маны
Активируемая способность: призывает метеорит, который бьет в радиусе 300 и оглушает на 1,75 секунды. Применяет дебафф на 6 секунд, который наносит по 60 урона по строениям (115 не по строениям).
Дальность каста: 600.
Стоимость: 125 маны.
Метеор разрушает деревья. Приземляется в течение 0,5 секунд. Восстанавливается 40 секунд.
Способность применяется в течение 3 секунд, на это время герой получает обзор на область применения.
AEON DISK
Требует: Vitality Booster (1100), Energy Booster (900), Recipe (1750)
Дает: +250 здоровья, +250 маны, +25% сопротивления (уменьшает продолжительность эффектов вроде оглушения, обезмолвливания, обезоруживания страха и других. Для способностей с периодическим уроном и замедлением уменьшается только время замедления, урон в секунду остается тем же).
Пассивная способность: Всякий раз, когда вы получаете урон и имеете меньше 80% здоровья, вы применяете сильное очищение на своего героя и получаете усиление на 2,5 секунды, которое уменьшает все входящий и исходящий урон до нуля.
Восстановление: 100 секунд.
Срабатывает только на урон от героя.
SPIRIT VESSEL
Требует: Urn of Shadows (875), Vitality Booster (1100), Wind Lace (250), рецепт (600)
Дает: +250 здоровья, +30 скорости передвижения, +2 ко всем атрибутам, +2 брони,
+1 восстановления маны.
Активная способность: в дополнение к Urn of Shadow, использование на врага уменьшает его восстановление здоровья на 70% и истощает на 3% от текущего здоровья цели в секунду. Использование на союзника усиливает восстановление здоровья и исцеляет на 20%, а также увеличивает здоровье на 1% от текущего здоровья в секунду.
NULLIFIER
Требует: Sacred Relic (3800), Helm of Iron Will (900).
Дает: +65 урона, +5 брони, +5 восстановления здоровья.
Активная способность: удаляет эффекты с цели и обезмолвливает ее на 5 секунд. В любое время, когда цель атакована, она будет замедлена на 100% на 0,4 секунды. Применяется как снаряд.
Стоимость: 100 маны.
Дальность: 600.
Скорость снаряда: 1200.
KAYA
Требует: Staff of Wizardry (1000), Robe of the Magi (450), рецепт (500).
Дает: +16 интеллекта, +10% усиление способностей, +10% уменьшения манакоста и возможности потерять ману (действует на manaburn, manabreak).
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