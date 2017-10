В патче 7.07 в Dota 2 появятся пять новых предметов

Компания Valve представила описание патча 7.07, который появится в основном клиенте игры 1 ноября. В новой версии переработают и удалят некоторые предметы, а также добавят новые артефакты.



Курьер

* Стоимость курьера увеличена со 100 до 200 золота;

* Скорость наземного курьера увелична с 350 до 380;

* Скорость улучшенного курьера увеличена с 430 до 450;

* Улучшение курьера больше не продается в магазине. На третьей минуте он улучшается автоматически;

* Летающий курьер теперь имеет способность Courier Shield вместо ускорения (время перезарядки 200, время действия 2 секунды);

* Курьер больше не может пополнять Bottle;

* Теперь нельзя купить больше одного курьера на команду.



Магазин

* Следующие предметы убраны из Боковой Лавки: Quarterstaff, Orb of Venom, Blades of Attack, Sage's Mask, Stout Shield, Ring of Regeneration, Ring of health, Bottle (один заряд);

* Следующие предметы добавлены в Боковую Лавку: Ring of Protection;

* Следующие предметы добавлены в Секретный Магазин: Voidstone, Ring of Health, Bottle (полностью заряженный).



Предметы поддержки

* Стоимость Observer Ward увеличена с 60 до 80;

* Награда ХР за разрушенный Ward увеличена с 25 до 100;

* Стоимость Tango изменена со 125 золота за 4 заряда до 150 золота за 5 зарядов;

* Стоимость Smoke of Deceit увеличена с 50 до 80.



Разное



* Стоимость Gauntlet уменьшена со 150 до 135;

* Стоимость Slippers уменьшена со 150 до 135;

* Стоимость Mantle уменьшена со 150 до 135;

* Стоимость рецепта Wraith Band уменьшена со 170 до 165;

* Стоимость рецепта Bracer уменьшена со 175 до 165;

* Стоимость рецепта Null увеличена со 155 до 165;

* Wraith/Bracer/Null больше не дают +3 к урону. Вместо этого они дают +1 к основному атрибуту;

* Veil больше не дает +6 к урону;

* Интеллект Veil увеличен с +12 до +14;

* Dagon больше не дает +9 у урону;

* Бонус к интеллекту Dagon увеличен +2;

* Drums of Endurance больше не дают +3 к урону;

* Бонус к силе Drums of Endurance увеличен +1;

* Rod of Atos больше не дает +6 к урону;

* Perseverance больше не дает +10 к урону;

* Linken's Sphere больше не дает +15 к урону;

* Refresher Orb больше не дает +20 к урону;

* Регенерация маны Refresher Orb увеличена с 250 до 300%;

* Lotus Orb больше не дает +10 к урону.

Aether Lens

Старый предмет:

Дает: +220 к дальности применения; +250 маны; +100% регенерации маны; +6% к урону способностей.

Новый предмет:

Дает: +250 к дальности применения; +450 маны; +125% регенерации маны.



Battle Fury

* Для сборки Battle Fury теперь требуется Demon Edge вместо Claymore + Broadsword (дешевле на 400 золота);

* Урон уменьшен с 55 до 50;

* Дистанция рассекающего удара увеличена с 570 до 625;

* Конечный радиус рассекающего удара увеличен с 300 до 330.



Boots of Speed

* Скорость передвижения уменьшена с +45 до +40.



Boots of Travel

* Расстояние, при котором здания становятся приоритетной целью Boots of Travel, увеличено с 325 до 700.



Bloodstone

* Для сборки Bloodstone теперь требуется Perseverance вместо Soul Ring и рецепта;

* Начальное количество зарядов увеличено с 12 до 14;

* Убрано лечение в радиусе при смерти.



Butterfly

* Время действия Flutter уменьшено с 4 до 2 секунд;

* Flutter больше не отключает увороты.



Desolator

* Снижение брони уменьшено с -7 до -6.



Difusial blade (предмет переработан)

* больше не накладывает эффект развеивания;

* Не имеет ограничения в зарядах;

* Не усиливается;

* Восстановление увеличено до 15 секунд.



DRUMS OF ENDURANCE:

* Активируемый бонус у скорости атаки увеличен с 25 до 35.



ETHEREAL BLADE:

* Скорость движения снаряда увеличена с 1200 до 1275.



SKADI:

* Больше не требует Orb of Venom.



FORCE STAFF:

* Время восстановления увеличено с 20 до 23.



GLIMMER CAPE:

* Glimmer Cape больше не может быть разобран.



HURRICANE PIKE:

* Hurricane Pike теперь требует Wraith Band вместо рецепта.



IRON TALON — предмет удален из игры.



JAVELIN:

* Теперь дает 25% точности;

* Стоимость уменьшена с 1500 до 1100;

* Больше не дает +10 урона;

* Теперь попадание дает 100 магического урона.



BASHER:

* Стоимость рецепта увеличена с 750 до 1150;

* Больше не дает +10 урона;

* От баша нельзя уклониться;

* Урон от попадания увеличен с 85 до 100.



ABYSSAL BLADE:

* Больше не дает +10 урона;

* От баша нельзя увернуться;

* Урон от попадания увеличен с 85 до 100.



MONKEY KING BAR (предмет переработан)

Старый:

Требовал: Demon Edge (2200), 2x Javelin (3000);

Давал: +66 урона, +True Strike, +35% шанса нанести 160 магического урона и министан на 0,01.

Новый:

Требует: Hyper Stone (2000), 2x Javelin (2200);

Дает: +60 скорости атаки, +75% точности + 60 чистого урона за попадание.



LINKEN'S SPHERE:

* Больше нельзя вручную использовать на себя.



MAGIC WAND (изменен рецепт)

Старый: Magic Stick (200), 2x Ironwood Branch (100), Circlet (165).

Давал: +4 ко всем атрибутам.

Новый: Magic Stick (200), 2x Ironwood Branch (100), Enchanted Mango (100);

Дает: +2 ко всем атрибутам, +1.5 восстановления здоровья.



NECRONOMICON (предмет переработан)

* Удален эффект сжигания маны у лучника;

* Лучник третьего уровня теперь может использовать очищение (только на врагов). Восстановление 15 секунд.

Старый:

Требовал: Staff of Wizardry (1000), Belt of Strength (450), рецепт (1200) Давал:+8/12/16 силы, +15/21/24 интеллекта

Новый:

Требует: 2x Sage's Mask (650), Belt of Strength, (550) рецепт (1300) Дает: +10/15/20 силы +100/125/150% восстановления маны.



POOR MAN'S SHIELD — предмет удален из игры.



ORB OF VENOM:

* Урон больше не отменяет действие расходуемых предметов и не отменяет действие Blink Dagger.

PIPE OF INSIGHT:

* Активная способность теперь действует на строения.



RING OF REGEN:

* Стоимость уменьшена с 325 до 300.

SATANIC

* Теперь требует Claymore вместо Mithril Hammer.

SENTRY WARDS:

* После покупки больше не появляются автоматически перед Observer Wards.



SILVER EDGE:

* Больше не уменьшает урон соперника;

* Бонус к скорости передвижения увеличен с 20% до 25%.



SMOKE:

* Можно покупать раз в 10 минут вместо 11.



SOLAR CREST:

* Точность увеличена с 35% до 40%.



SOUL RING (предмет переработан)

Старый:

Требовал: Sage's Mask (325), Ring of Regen (325), Enchanted Mango (100).

Давал:+3 восстановления здоровья, +50% восстановления маны;

Восстановление жертвы: 30.

Новый:

Требует: Ring of Regen (300), 2x Gauntlets of Strength (270), рецепт (185).

Дает: +6 силы, +2 восстановления здоровья.

Восстановление жертвы: 25.



STOUT SHIELD:

* Заблокированный урон увеличен с 16/8 до 18/9.



URN OF SHADOWS:

* Тип урона изменен с чистого на магический;

* Урон увеличен с 150 до 200.



VLADMIR'S OFFERING:

* Аура теперь сочетается с Ring of Aquila/Ring of Basilius.



В игру были добавлены новые предметы:



METEOR HAMMER:

Требует: Ogre Axe (1000), Staff of Wizardry (1000), Ring of Regen (300), Sage's Mask (325)

Дает: +12 силы, +12 интеллекта, +4 восстановления здоровья, +1.5 восстановления маны

Активируемая способность: призывает метеорит, который бьет в радиусе 300 и оглушает на 1,75 секунды. Применяет дебафф на 6 секунд, который наносит по 60 урона по строениям (115 не по строениям).

Дальность каста: 600.

Стоимость: 125 маны.

Метеор разрушает деревья. Приземляется в течение 0,5 секунд. Восстанавливается 40 секунд.

Способность применяется в течение 3 секунд, на это время герой получает обзор на область применения.



AEON DISK

Требует: Vitality Booster (1100), Energy Booster (900), Recipe (1750)

Дает: +250 здоровья, +250 маны, +25% сопротивления (уменьшает продолжительность эффектов вроде оглушения, обезмолвливания, обезоруживания страха и других. Для способностей с периодическим уроном и замедлением уменьшается только время замедления, урон в секунду остается тем же).

Пассивная способность: Всякий раз, когда вы получаете урон и имеете меньше 80% здоровья, вы применяете сильное очищение на своего героя и получаете усиление на 2,5 секунды, которое уменьшает все входящий и исходящий урон до нуля.

Восстановление: 100 секунд.

Срабатывает только на урон от героя.



SPIRIT VESSEL

Требует: Urn of Shadows (875), Vitality Booster (1100), Wind Lace (250), рецепт (600)

Дает: +250 здоровья, +30 скорости передвижения, +2 ко всем атрибутам, +2 брони,

+1 восстановления маны.

Активная способность: в дополнение к Urn of Shadow, использование на врага уменьшает его восстановление здоровья на 70% и истощает на 3% от текущего здоровья цели в секунду. Использование на союзника усиливает восстановление здоровья и исцеляет на 20%, а также увеличивает здоровье на 1% от текущего здоровья в секунду.



NULLIFIER

Требует: Sacred Relic (3800), Helm of Iron Will (900).

Дает: +65 урона, +5 брони, +5 восстановления здоровья.

Активная способность: удаляет эффекты с цели и обезмолвливает ее на 5 секунд. В любое время, когда цель атакована, она будет замедлена на 100% на 0,4 секунды. Применяется как снаряд.

Стоимость: 100 маны.

Дальность: 600.

Скорость снаряда: 1200.

KAYA

Требует: Staff of Wizardry (1000), Robe of the Magi (450), рецепт (500).

Дает: +16 интеллекта, +10% усиление способностей, +10% уменьшения манакоста и возможности потерять ману (действует на manaburn, manabreak).

