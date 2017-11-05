Ли Crown Мин Хо: Faker — лучший игрок в мире

Игрок Samsung Galaxy Ли Crown Мин Хо рассказал о своих эмоциях, когда увидел плачущего Ли Faker Сан Хёка, а также рассказал, считает ли он теперь себя лучшим мидером мира.

«Это был первый раз, когда я видел, как Faker показывает свои эмоции на сцене и плачет. Когда я увидел его, у меня не было слов, но я подумал: «Ничего себе, он человек, а не робот».

Если я скажу да на этот вопрос, я думаю, что не смогу долго быть игроком. У меня нет таких мыслей. Faker — лучший игрок в мире, но моя мама сказала мне вчера, что тот, кто противостоит сильнейшим в мире, сам является одним из лучших. Несмотря на то, что она сказала это, Faker — лучший. Но сегодня, я думаю, что всей моей команде удалось слаженно работать, чтобы его обыграть», — рассказал Ли Мин Хо.

В финале чемпионата мира по League of Legends 2017 Samsung Galaxy обыграла SK Telecom T1 со счётом 3:0.