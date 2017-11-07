Riot построит арену в Южной Корее для матчей по LoL

Компания Riot Games построит в Южной Корее арену для матчей лиги LCK по League of Legends. Об этом сообщает издание INVEN Global. По информации источника, официальный анонс состоится 13 ноября.



«Мы давно размышляем о том, чтобы обеспечить игрокам лучшую атмосферу и опыт мирового класса, чтобы LoL Champions Korea продолжала развиваться. Скоро мы сообщим о нашем решении», — рассказали Riot.



Компания уже имеет собственные арены в Европе и Северной Америке, но в Южной Корее разработчики арендуют площадки OGN eSports Stadium в городе Сангам и Nexon Arena в Каннамгу.