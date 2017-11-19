Team Secret сыграла вничью с Mineski на Perfect World Masters

Team Secret и Mineski поделили очки на групповом этапе турнира Perfect World Masters. Встреча завершилась со счётом 1:1.



Это второй матч, где Team Secret сыграла вничью с соперниками. Ранее команда завершила встречу с аналогичным результатом против LGD Gaming.



Следующий матч Mineski проведёт против серебряных призёров The International 7 — Newbee. Матч состоится 18 ноября, начало — в 15:00 по московскому времени.



Team Secret провела два из четырёх матчей групповой стадии. Последнее противостояние европейского состава запланировано на 20 ноября против Newbee и Team Kinguin.



Perfect World Masters стал четвёртым майнором в соревновательном сезоне по Dota 2. Ранее прошли PGL Open Bucharest, StarLadder i-League Invitational #3 и AMD SAPPHIRE Dota Pit League. Чемпионат завершится 26 ноября.