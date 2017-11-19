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Team Secret сыграла вничью с Mineski на Perfect World Masters

Киберспорт

Team Secret и Mineski поделили очки на групповом этапе турнира Perfect World Masters. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Это второй матч, где Team Secret сыграла вничью с соперниками. Ранее команда завершила встречу с аналогичным результатом против LGD Gaming.

Следующий матч Mineski проведёт против серебряных призёров The International 7 — Newbee. Матч состоится 18 ноября, начало — в 15:00 по московскому времени.

Team Secret провела два из четырёх матчей групповой стадии. Последнее противостояние европейского состава запланировано на 20 ноября против Newbee и Team Kinguin.

Perfect World Masters стал четвёртым майнором в соревновательном сезоне по Dota 2. Ранее прошли PGL Open Bucharest, StarLadder i-League Invitational #3 и AMD SAPPHIRE Dota Pit League. Чемпионат завершится 26 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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