Менеджмент PSG.LGD раскритиковал расписание мэйджора DreamLeague Season 11

Менеджер состава PSG.LGD по Dota 2 Пан Фэй раскритиковали расписание шведского мэйджора DreamLeague Season 11 Stockholm Major, пишет портал VPEsports. По мнению авторов, организаторы не учитывают интересы китайских команд.



«Расписание составлено без учёта интересов китайских игроков. Например, Сюй fy Линсэнь, будучи отцом двоих детей, определённо хотел бы провести Весенний фестиваль вместе с семьёй, так как это один из традиционных китайских праздников. График составлен очень неудобно для китайских коллективов», — заявил Фэй.



Чжан Xiao8 Нин подтвердил, что организаторы вынуждают их пропустить Весенний фестиваль. Он заявил, что из-за расписания команда не успеет отдохнуть, так как участникам состава потребуются интенсивные тренировки.



Открытые квалификации турнира пройдут в конце января, а закрытый этап — с 1 по 6 февраля, в преддверии китайского Нового года. Праздник состоится в Китае 5 февраля.

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