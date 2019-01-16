Мы разыгрываем Battlefield V для PlayStation 4!

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается шутер Battlefield V для PlayStation 4.



Участникам нужно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 18 января 2019 года в 17:57 мск.



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Battlefield V — новейшая глава компании Electronic Arts в серии военных шутеров. Игра посвящена самому известному военному конфликту XX века — Второй мировой войне. Сражайтесь с компьютерными врагами или реальными противниками во всех уголках Европы и Африки — от заснеженной Норвегии до Египта. И обязательно участвуйте в нашем конкурсе!