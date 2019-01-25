Daxak: я в жизни такой ребенок был, а теперь – профессионал, дота как работа

Керри Gambit Esports Никита Daxak Кузьмин в интервью Cyber.Sports.ru рассказал об отказе Илье Lil Ильюку и переходе в ferzee, дурной репутации до армии и ситуации с Ринатом KingR Абдулиным и Иваном VANSKOR Скороходом.

Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

О переходе в ferzee

«Меня кикнули из Gambit (после отбора на TI8. – Прим. Cyber.sports.ru), потому что результаты были неудовлетворительные. Я был рад, что нас наконец кикнули, потому что весной еще начались проблемы.



Летом я сидел, стримил, но предложений о команде до начала сентября не было. В какой-то момент меня позвали в этот состав, и где-то через день меня еще позвал Лил. Я ответил ему, что сначала с этими ребятами потренируюсь, посмотрю что да как.



Времени-то уже не было, если бы мне раньше написали и были другие нормальные предложения, то мог бы и в другом месте оказаться. У меня плохая репутация, вероятно, из-за этого меня никто не хотел брать».

О дурной репутации

«Скажем так: был не очень хорошим человеком до армии. Прямо вообще мразью конченной, если говорить честно. Но я изменился в лучшую сторону. Раньше со мной было невозможно играть, теперь, думаю, у тиммейтов нет проблем.



Я в жизни такой ребенок был, а теперь – профессионал, отношусь к доте как к работе. Когда я приходил в команду, половина игроков думала, что я полнейший отморозок. Сейчас, надеюсь, они так не думают.



Я поменялся за время армии, осознал, что лучше так не ############ [оплошать] снова. Потому что не хочется идти на какой-то завод или еще что–то, просто потому что я не умею вести себя как человек. Я поменялся и зарабатываю тем, чем мне нравится».

О ситуации с VANSKOR и KingR

«Конечно, обе стороны будут пытаться свою правду рассказать. Но если начинать сначала, то у нашей тройки – я, Afterlife и Afoninje – у нас часто возникали вопросы к игре саппортов. На каждом обсуждении мы говорили, что не так, пытались обучить, составляли даже пункты – что им надо делать.



Ситуация не менялась, на квалах на мажор все горели, но продолжали играть. После мажора было обсуждение – что делать дальше. В итоге договорились дать им время до конца квал на следующий мажор в Чунцине. Еще дополнительно расписали для них пункты, которые надо пофиксить.



Несмотря на усилия саппортов улучшить свою игру, глобально ситуация не изменилась. Мы подумали, что, возможно, команде необходим более динамичный стиль игры саппортов.



После квал на мажор мы мягко сказали им, что пытаемся потестить других людей. Времени между квалами на мажор и минор было совсем немного, а кандидатов не было, только один левый человек на пятерку, мой знакомый: теория у него хорошая, а практика плохая, он ничего не показал. С ним в паре пробовался Immersion, и этот мой друг разочаровал Иммершна.



Мы решили, что вариантов нет, и придется продолжать тем составом. Отыграли квалы на минор, было очень плохо, еле победили. Не особо радовались. Уровень СНГ был слишком низким, если мы смогли победить тем составом. Потом были квалы на ESL, противоречий становилось больше, напряжение внутри коллектива нарастало. Выиграли каким-то образом – снова привет СНГ-доте.



И потом уже расстались. Fng давал нам понять, что после квал на ESL готов говорить. Мы поговорили, он согласился».

Gambit Esports попрощалась с саппортами команды перед майнором в Бухаресте. На чемпионате команда заняла второе место — в финале пятёрка уступила EHOME со счётом 1:3.