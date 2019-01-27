Брайн Идову: если бы я сейчас был ребёнком, точно стал бы киберспортсменом

Защитник ФК «Локомотив» Брайн Идову рассказал порталу Sport24 о трех вещах, которые должен сделать мужчина в жизни.

Первое — стать топом в Counter-Strike. Если бы я сейчас был ребенком, точно бы стал киберспортсменом!



Если серьезно — создать семью. Хотя вот у Аль Пачино ее нет. Может, пойти по его пути… Но лучше все же создать. Второе — кайфовать от жизни. Не важно как — играть в футбол, пить пиво с друзьями, бургер есть, без разницы. Главное — наслаждаться моментом. Третья — завести собаку. Болонка у меня есть, так что один пункт выполнен! Уже неплохо.

Брайн Идову перешел в «Локомотив» в 2018 году после расформирования «Амкара». С того момента он сыграл за команду в четырех матчах.