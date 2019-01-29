EA приостановит продажу FIFA Points на территории Бельгии

Компания Electronic Arts объявила о решении приостановить продажу очков FIFA Points на территории Бельгии из-за проблем с бельгийским законодательством. Об этом сообщается на сайте издательства. Продажи прекратятся 31 января 2019 года. Срок действия ограничений пока не сообщается.



«Мы стремимся подарить всем пользователям наших проектов справедливость и удовольствие от игры. Несмотря на то что мы выполняем требования бельгийского правительства, мы не согласны с новыми законами. Мы будем добиваться большей ясности в этом вопросе. Остановка продаж FIFA Points в Бельгии не повлияет на наши финансовые показатели», — говорится в официальном заявлении EA.



До 31 января все желающие смогут приобрести соответствующие баллы для получения паков FIFA Ultimate Team. Покупатели FIFA Points смогут воспользоваться ими после наложенного запрета.



EA не первая компания, у которой возникли проблемы с исполнением бельгийских законов. Ранее Blizzard и Valve пошли навстречу правительству страны и отказались от продажи лутбоксов в своих играх.