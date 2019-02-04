Team Liquid и Ninjas in Pyjamas пробились в плей-офф отборов на DreamLeague S11

В европейском регионе определились первые участники плей-офф. В групповой стадии закрытых отборочных лучше других показали себя Team Liquid и Ninjas in Pyjamas. Первые справились с The ReaL DeaL и OG, вторые превзошли Vega Squadron и Team Secret.

Прямо сейчас проходят два матча: Kaban играет с Vega Squadron, а The ReaL DeaL — с Alliance. Победители этих пар выйдут на Team Secret и OG. Команды сразятся за попадание в верхнюю сетку.

Промежуточные результаты группового этапа Фото: liquipedia.net.

Групповой этап завершится сегодня, 4 февраля. Первые участники DreamLeague Season 11 от европейского региона определятся завтра, 5 февраля.