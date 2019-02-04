Mousesports отказалась от услуг двух игроков и тренера. Клуб задумал перестройку

Киберспортивная организация mousesports начала перестройку команды по CS:GO. Клуб расстался с капитаном Крисом chrisJ де Йонгом, игроком Мартином STYKO Стиком и тренером Сергеем lmbt Бежановым. Все трое отправлены в резерв на время действия контрактов.

Причиной перестановок стали неудовлетворительные результаты на последних турнирах и непопадание на мэйджор. На Europe Minor Championship 2019 команда не вышла из группы и заняла третье место.

В заявлении также отмечается, что в конце года в составе возникли проблемы, которые так и не удалось решить. Глава клуба Стефан Вендт не стал уточнять, с какими трудностями столкнулись игроки.

В команде остались чех Томаш oskar Штястны, эстонец Робин ropz Коль и финн Миикка suNny Кемппи.

Крис chrisJ де Йонг выступал за mousesports с 2013 года. Сергей lmbt Бежанов тренировал состав с сентября 2016-го. Мартин STYKO Стик присоединился к команде в августе 2017 года, однако меньше чем через год отправился в аренду в Cloud9, после чего вернулся обратно в основу.