«Игромир» и Comic Con Russia 2019 пройдут с 3 по 6 октября в «Крокус-Экспо»

Организаторы «Игромира» раскрыли подробности проведения ивента в 2019 году. Мероприятие пройдёт с 3 по 6 октября в Москве, в выставочном комплексе «Крокус-Экспо». Выставка пройдёт совместно с шестым российским фестивалем поп-культуры Comic Con Russia.



Как обычно, игровые компании покажут на нём новые игры и демоверсии проектов. Также участники выставки смогут выиграть различные ценные призы от компаний-участников.



В 2018 году фестиваль посетили более 170 тыс. человек. Выставку посетили такие компании, как Blizzard Entertainment, Ubisoft, Activision, Xbox, PlayStation и другие.



Расписание «Игромира»-2019:

— 3 октября с 11:00 до 18:00 — бизнес-день для специалистов и прессы.

— 4, 5 и 6 октября с 10:00 до 18:00 — фестиваль открыт для всех желающих.