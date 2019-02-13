Activision Blizzard объяснила увольнение сотен сотрудников в финансовом отчёте

Activision Blizzard опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2018 года. Компании удалось заработать $ 7,5 млрд за год. Из них $ 2,84 млрд пришлись на период с октября по декабрь (в 2017 этот показатель был меньше — $ 2,04 млрд).

Несмотря на то что наши результаты в 2018 году были лучшими в истории, мы не смогли использовать наш потенциал в полной мере. Мы намерены провести ряд важных изменений в руководстве, чтобы добиться желаемого, — заявил президент и член правления Activision Blizzard Бобби Котик.

На решение сократить штат повлияли два фактора. Аналитики ожидали, что Activision Blizzard удастся заработать на $ 200 млн больше. Чтобы увеличить прибыль, в компании согласились на оптимизацию расходов.

Помимо этого 2019 год должен стать для Activision Blizzard «непростым» с финансовой точки зрения. Сами Blizzard не готовят крупных релизов, а у Activision планируется только выпуск новой Call of Duty. В шутер вернётся одиночная кампания, а также появится новый кооперативный режим. Чтобы чаще выпускать игры, компании намерены расширить штат разработки на 20%.

В отчёте для инвесторов также огласили причину по расторжению договора с Bungie. Серия Destiny оказалась не такой прибыльной, как ожидалось. Кроме того, работа над шутером «расходовала ценные ресурсы компании». Помимо Bungie над Destiny работали две студии Activision — High Moon и Vicarious Visions. Теперь они могут сосредоточиться на собственных проектах.

В ночь с 12 на 13 февраля мск Activision Blizzard объявила об увольнении 775 сотрудников. Компания выплатит выходные пособия, а также поможет с трудоустройством и обучением на новом месте.