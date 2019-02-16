Разработчики Apex Legends забанили более 16 тыс. читеров

Компания Respawn Entertainment отчиталась о результатах работы над популярным шутером Apex Legends и рассказала о дальнейших планах по развитию игры. Согласно заявлению коммьюнити менеджера Respawn, с момента релиза разработчики забанили более 16 тыс. читеров. Также студия призвала всех поклонников «королевской битвы» сообщать о случаях нечестной игры.



Также на Reddit компания пообещала исправить проблемы со стабильностью и производительностью игры. Точные даты не называются, но разработчики обещают публиковать патчноуты при выпуске обновлений. Для ускоренной работы, пользователи могут сообщать об ошибках и спецификациях собственной игровой системы здесь. Также сейчас в компании создаётся специальная студия, в которой будут проводиться трансляции, посвящённые улучшению игры. Дата её запуска пока также не раскрывается.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года на PC, Xbox One и PlayStation 4. За неделю в шутер сыграли более 25 млн человек.