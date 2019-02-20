ANGE1: я ещё не оставил след в истории CS:GO, разве что создавал хорошие команды

Капитан HellRaisers Кирилл ANGE1 Карасёв в интервью HLTV оценил свои достижения в карьере. По его словам, победа над Ninjas in Pyjamas на StarSeries V — не то, к чему он стремился все эти годы.

Я не добился ничего серьёзного. Многие журналисты спрашивают меня: «Какой турнир считаешь лучшим в карьере?» Я отвечаю, что его ещё не было. Я не выиграл ничего крупного, за исключением StarSeries V, где в финале мы обыграли Ninjas in Pyjamas. Но это не то, к чему я стремился. Я ещё не оставил следа в истории CS:GO, разве что создавал хорошие команды. Но не это моя цель. Я всё ещё в пути. Надеюсь, времени хватит, — заявил Карасёв.

Первым соперником HellRaisers по групповой стадии IEM Katowice Major 2019 станет FaZe Clan. Матч состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 16:10 мск.