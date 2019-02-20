Во втором сезоне KFC Battle по Dota 2 разыграют поездку на The International 9

Киберспортивный холдинг ESforce и сеть ресторанов KFC анонсировали второй сезон любительского турнира по Dota 2. Победители чемпионата получат возможность съездить на The International 9.

Принять участие в KFC Battle могут как команды из СНГ, так и Европы. Всем участникам должно быть от 14 до 30 лет. Регистрация откроется 1 марта.

Открытые квалификации пройдут на платформе FACEIT. Отборочные запланированы на 4-26 мая. Закрытый этап для составов из СНГ состоится 4-9 июня. Игры в европейском регионе пройдут с 11 по 16 июня. По итогам квалификаций четыре лучшие команды из СНГ и Европы отправятся в финальный этап KFC Battle.

Наставником всего направления станет Андрей Dread Голубев, в прошлом профессиональный игрок в Dota 2, а сейчас популярный стример.

В первом сезоне KFC Battle участвовали 4415 человек. Победителем стала команда Whites. Участник состава Александр Ceyler Попов впоследствии подписал контракт с киберспортивной организацией The Pango.