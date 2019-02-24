Chopper ушел из Vega Squadron

Леонид chopper Вишняков покинул состав Vega Squadron по CS:GO. В заявлении организации утверждается, что игрок выразил желание уйти из команды. В клубе решили не удерживать его и пошли на уступки.

Где продолжит карьеру киберспортсмен, неизвестно. По данным инсайдера Гийома neL Канело, chopper уже поучаствовал в тестовых матчах в составе Team Spirit. В разных играх он заменял Дмитрия Dima Бандурку и Вадима DavCost Васильева.

Леонид chopper Вишняков выступал за Vega Squadron на протяжении 2,5 года. За этот период он трижды побеждал в региональных майнорах, четырежды участвовал в мэйджорах. На последнем команда завершила путь на предварительной стадии турнира.