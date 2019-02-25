Gambit Esports снялась с квалификации ESL One Mumbai 2019. Их заменит команда fn

Компания ESL обновила список участников в закрытой квалификации ESL One Mumbai 2019. Gambit Esports снялась с отборочных по неизвестным причинам.

Место вице-чемпионов ESL One Katowice 2019 заняла команда Ростислава fn Лозового — Team Jekich. Именно она сразится с The Pango 27 февраля.

Фото: ESL.

Ранее Natus Vincere отказалась от участия в квалификации из-за загруженного графика. Вместо отборочных на ESL One Mumbai 2019 команда предпочла онлайн-турнире от WePlay.

Квалификационный этап пройдет с 27 февраля по 1 марта. Лучшая команда отправится на турнир в Индию.