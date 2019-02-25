Natus Vincere отказалась от участия в отборочных на ESL One Mumbai 2019

Киберспортивная организация Natus Vincere снялась с квалификации ESL One Mumbai 2019 по Dota 2 в связи с загруженным турнирным графиком. На закрытом этапе отборочных команду заменит Kaipi.

27 февраля Na'Vi должна была сыграть в первом раунде верхней сетки против Elements Pro Gaming. В другом матче The Pango встретится с Gambit Esports.

В тот же день «рожденные побеждать» поучаствуют в онлайн-турнире Tug of war от WePlay. По завершении соревнований состав продолжит подготовку к мэйджору DreamLeague Season 11. Чемпионат пройдёт 14-24 марта.