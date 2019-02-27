Fng — о фаворитах майнора: Vici Gaming — такие же фавориты, как и мы

Капитан Gambit Esports Артём Fng Баршак объяснил, почему его команду можно рассматривать как одного из фаворитов StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Он также убеждён, что в топ-3 стоит ожидать Vici Gaming и OG.

«Ну, справедливо, наверное. Потому что всё же мы обыгрываем команды, которые вышли на мэйджор и на прошлых мэйджорах показывали хорошие результаты. Да и на майноре, хоть мы и проиграли EHOME со счётом 1:3, я бы не сказал, что мы выглядели мальчиками для битья.



Ну и ещё добавляем турнир от WePlay, который мы выиграли онлайн. Поэтому да, я бы сказал, что мы фавориты. Но Vici — такие же фавориты, как и мы. <...>



Просто всегда очень сложно оценить китайские команды. Тут, если бы я знал прям чётко силы китайских команд, я бы сказал, но мне кажется, что это будут Vici, мы и OG плюс-минус в четвёрке», — заключил Баршак.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor пройдёт с 7 по 10 марта в Киеве, Украина. Победитель получит $ 125 тыс., 120 очков DPC и слот на мэйджор DreamLeague Season 11.